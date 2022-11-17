Adıyaman'da çevre yolları sular altında kaldı

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur yağışıyla birlikte kent merkezinin kuzeyinde yer alan 3. Çevre Yolu'nun bazı bölümleri sel suları altında kaldı.

Göle dönen çevre yolunda trafik polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yolun kapatılması sonrası olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için iş makinesiyle refüjü yıktı. Refüjün açılmasıyla beraber tahliye edilen sular ara sokaklara aktı. Suyun boşaltılmasıyla 3. Çevre Yolu yeniden trafiğe açıldı.

Yine kent merkezinin üst kısmından geçmekte olan 2. Çevre Yolu da selden dolayı göle döndü. Yolu kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşayarak ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlardan dolayı Adıyaman Belediyesi ve trafik polis ekiplerinin seferber olduğu gecede, yağışlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.