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Adıyaman’da çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 gözaltı

Adıyaman'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 23:32
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Adıyaman’da çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 gözaltı

Adıyaman’da çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 gözaltı
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Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı. Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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