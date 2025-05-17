Adıyaman'da çizgili sırtlanın tahniti yaptırıldı

Besni'ye bağlı Kızılin köyü yakınlarında yaklaşık 4 ay önce araç çarpması sonucu telef olan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın tahniti, Besni Kaymakamlığı tarafından yaptırıldı.

Doğaya ve türlerin korunmasına farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan tahnit, Kızılin'deki Doğal Sırtlan Müzesi'nde sergilenecek.

Kızılin, yakın gelecekte büyük bir turizm merkezi haline gelinmesi isteniyor ve bu müze, bölgenin doğa ve eko turizm potansiyelini ortaya koyacak önemli bir adım olacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Kızılin bölgesini evi olarak kabul ettiğimiz çizgili sırtlanları, onlara zarar vermeden eko turizme kazandırmak amacıyla, buradaki mağaraların birini doğal sırtlan müzesine çeviriyoruz. Yaklaşık 5 ay önce araç çarpması sonucu ölen 7 aylık sırtlanın tahnitini yaptırdık. Kısa süre içerisinde Kızılini ziyaret edenler sırtlanı görebilecekler" diye konuştu.