Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Üç gün sürecek program boyunca söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri, atölye, workshoplar ve çocuk tiyatroları yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeleri bir yandan yeni yuvalarına kavuştururken bir yandan da bayramlarda yanlarında oluyor.

Cumhuriyet Panayırında çocuklar doyasıya eğlenirken aileler ise çocukların bu eğlencesine ortak oluyor.

Eğlendiğini söyleyen çocuklardan Selvi Erdil, "Çok güzel burası çok güzel ilgileniyorlar. Etkinlikler çok güzel, boyalar çok güzel. Ablalar da çok güzel ilgileniyor. Taş boyadım, balon yaptım, çanta boyadım, böyle güzel etkinlikler yaptım" ifadelerini kullandı.

Velilerden Buse Özkan ise konuşmasında, "Adıyaman'da böyle etkinliklerin olması sayılarının artması çocuklar için aktivite çeşitliliğinin olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.