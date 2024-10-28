Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da Cumhuriyet Panayırı gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek program boyunca söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri, atölye, workshoplar ve çocuk tiyatroları yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeleri bir yandan yeni yuvalarına kavuştururken bir yandan da bayramlarda yanlarında oluyor.

Cumhuriyet Panayırında çocuklar doyasıya eğlenirken aileler ise çocukların bu eğlencesine ortak oluyor.

Eğlendiğini söyleyen çocuklardan Selvi Erdil, "Çok güzel burası çok güzel ilgileniyorlar. Etkinlikler çok güzel, boyalar çok güzel. Ablalar da çok güzel ilgileniyor. Taş boyadım, balon yaptım, çanta boyadım, böyle güzel etkinlikler yaptım" ifadelerini kullandı.

Velilerden Buse Özkan ise konuşmasında, "Adıyaman'da böyle etkinliklerin olması sayılarının artması çocuklar için aktivite çeşitliliğinin olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Adıyaman’da ‘Cumhuriyet Panayırı’ düzenlendi!

Son Haberler
Rizespor'un kalecisi Grbic'ten takıma kritik mesaj! Savunmanın önemine parmak bastı
Rizespor'un kalecisi Grbic'ten takıma kritik mesaj! Savunmanın önemine parmak bastı
Kış gelmeden doğalgaza zam haberi geldi
Kış gelmeden doğalgaza zam haberi geldi
Katil: Mehmet Seçkin, Ölen: Mehmet Seçkin, Yaralanan: Mehmet Seçkin
Katil: Mehmet Seçkin, Ölen: Mehmet Seçkin, Yaralanan: Mehmet Seçkin
Aydın Efeler'de otomobil yayaya çarptı
Aydın Efeler'de otomobil yayaya çarptı
Çad’da askeri üsse saldırı: 40 asker hayatını kaybetti
Çad’da askeri üsse saldırı: 40 asker hayatını kaybetti