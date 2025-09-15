Adıyaman’da deprem (15 Eylül Pazartesi)

Kandilli Rasathanesi, Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.39’da meydana gelen depremin derinliği 11.12 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

