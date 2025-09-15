Adıyaman’da deprem (15 Eylül Pazartesi)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.39’da meydana gelen depremin derinliği 11.12 km olarak kaydedildi.
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-09-15
Saat:10:39:58 TSİ
Enlem:38.0925 N
Boylam:38.43278 E
Derinlik:11.12 km
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
15.09.2025, 10:39:57 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.0 km#Kandilli