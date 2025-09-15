Adıyaman'da deprem! Naci Görür'den kritik uyarı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 11.12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklayarak derinliğinin 6.0 kilometre olduğunu duyurdu.

Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, depremin "sığ" olduğunu vurguladı.

"STRES ALANINI KISMEN DEĞİŞTİREBİLİR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" diyerek uyardı.

Öte yandan, yetkililer vatandaşları sık sık depreme karşı can ve mal güvenliklerini korumaları için sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

Adıyaman’da deprem (15 Eylül Pazartesi)