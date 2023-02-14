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9. gün bir mucize haberi de Adıyaman’dan geldi

Adıyaman’da depremin 198. saatinde YANİ 9. gününde Muhammed Cafer Çetin (18) enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:23
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Adıyaman'da depremin 9. gününde bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı

9. gün bir mucize haberi de Adıyaman’dan geldi
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Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde 198. saatte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, Adıyaman’da enkaz altından 'Domuz damı' yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.

İHA’nın haberine göre, Abdülmusa Caddesi'ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazın en alt katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler 'Domuz damı' denilen yöntemle Muhammed’e ulaştılar.

Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı.

Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar.

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