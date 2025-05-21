Adıyaman'da feci kaza

Adıyaman / Gülhan Kocadayı

Adıyaman'ın Besni İlçesi Gaziantep Caddesinde E.B.yönetimindeki 01 EVE 55 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cuma Ürkü'ye (56),çarptı.

Meydana gelen kazada Cuma Ürkü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Cuma Ürkü,yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Ürkü'nün cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane borguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.