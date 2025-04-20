Adıyaman'da feci kaza! Otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil takla attı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mustafa Y. idaresindeki 44 ADZ 507 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü mevkiinde önünde seyreden başka bir aracın ani fren yapması sonucu önündeki araca çarpmamak manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa Y. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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