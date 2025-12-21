Adıyaman- Kahta Karayolu 10.kilometrede mesafede yaşandı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada minibüste bulunan Zeki Y,, İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. Yaralılar, devrilen minibüsün içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kırdıkları cam içerisinden içeriye girerek yaralılara müdahale ederken itfaiye ekipleri ise aracın ön camını keserek yaralıları çıkarttı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yetkililer sürüleri sık sık trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.