Adıyaman’da feci olay! Depremzede yanarak can verdi

Kaynak: İHA
Adıyaman’da feci olay! Depremzede yanarak can verdi

Adıyaman'da, konteynerde yangın çıktı. Meydana gelen yangında 75 yaşındaki engelli depremzede yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan K2-B konteyner Kent 1882 Numaralı konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. O esnada içeride bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen engelli olduğu öğrenilen ve 75 yaşlarında olduğu belirtilen kişi dışarı çıkamadı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken yaşlı adamın yanmış cesediyle karşılaşıldı.

Feci şekilde hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edilme çalışması devam ederken cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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