Adıyaman'da hafriyat kamyonu devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da hafriyat kamyonu devrildi

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (52), idaresindeki hafriyat kamyonu Adıyaman Örenli Mahallesi Şelale Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet K, yaralandı.

Kaza yerine sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı Ahmet K., kamyon içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw466321-01.jpg

aw466321-02.jpg

Son Haberler
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret! Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret!
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'