Adıyaman’da hareketli anlar! Ekipler harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da hareketli anlar! Ekipler harekete geçti

Adıyaman’da hareketsiz bir şekilde yatan kişi, çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen ekipler kişiyi hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi girişinde kaldırımda hareketsiz yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan aynı zamanda bilinci yerinde olmayan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavin altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kişinin madde etkisinde olduğu tahmin edildiği belirtildi.

Adıyaman’da hareketli anlar! Ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’da hareketli anlar! Ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’da hareketli anlar! Ekipleri harekete geçirdi

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