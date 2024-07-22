Adıyaman’da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 kişi tutuklandı

Adıyaman merkezde 10 farklı evden hırsızlık yapılmasının ardından, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucunda A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B. isimli şahıslar tespit edilerek takibe alındı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kaldığı 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık çetesinin, 10 evden toplam 10 milyon TL değerinde ev eşyası çaldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 7 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.