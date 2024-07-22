Adıyaman’da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 kişi tutuklandı

Adıyaman'da evlere girerek hırsızlık yapan çete üyesi 7 kişi yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman merkezde 10 farklı evden hırsızlık yapılmasının ardından, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucunda A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B. isimli şahıslar tespit edilerek takibe alındı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kaldığı 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesinin, 10 evden toplam 10 milyon TL değerinde ev eşyası çaldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 7 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
İsrail BM konvoyuna saldırdı Dünya
İsrail BM konvoyuna saldırdı
İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi Video
İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi
Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti Gündem
Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti
Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü Video
Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü Yerel Haberler
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı Gündem
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı Gündem
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı