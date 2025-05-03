Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adıyaman Olgunlar köyünde husumet bulunan aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.15 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Bulut ve Dağhan aileleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kavgada darp neticesi yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor. Öte yandan hastaneye gelerek kavga eden olayın taraflarından yaklaşık 15 kişi ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Adıyaman’da husumet kavgası! Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

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