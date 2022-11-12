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Adıyaman'da iki araç çarpıştı. 9 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 21:44
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Adıyaman'da iki araç çarpıştı. 9 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki araç çarpıştı. 9 kişi yaralandı
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C.K. idaresindeki 01 AIM 886 plakalı otomobil, Balkar Beldesi Organize Sanayi yakınlarında Ş.S'nin kullandığı 44 BU 403 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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