Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Kaynak: İHA
Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128 Sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası şahıslar olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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