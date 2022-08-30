Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga. 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.