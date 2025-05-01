Adıyaman'da iki grup arasındaki bıçaklı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da iki grup arasındaki bıçaklı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Besni Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Kendi aralarında şakalaşan 3 arkadaş bir süre sonra tartışma başladı. Şakalaşma sonrası çıkan kavgada şahıslar bir birine bıçakla saldırdı.

Meydana gelen bıçaklı kavgada M.Ç., Ç.K. ve Z.G., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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