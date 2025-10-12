Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Ö. (27) omzundan ve sırtından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.