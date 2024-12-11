Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi kavşağında Abuzer Eryılmaz idaresindeki 34 HN 2765 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABA 886 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abuzer Eryılmaz ile araçta bulunan Yaren Eryılmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.