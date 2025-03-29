Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, K.A. (16) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç ile Z.G. (30) idaresindeki 27 HZ 224 araç Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinin Tetirli Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Z.G., ile araçta bulunan S.G. (27), M.G. (26), S.G. (28), E.M.G. (6), M.S.G. (8), E.G. (6) ve M.A.G. (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor
16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor
Özgür Özel 'yarın ilk iş oradayım' dedi! İktidara seslendi!
Özgür Özel 'yarın ilk iş oradayım' dedi! İktidara seslendi!
Kum fırtınasında kaybolan Kaan Ege'den acı haber
Kum fırtınasında kaybolan Kaan Ege'den acı haber
Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı