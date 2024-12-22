Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: Gergin anlar yaşandı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Sarhan Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerine gelen sürücülerin yakınlarının da tartışmaya dahil olmasıyla kavga çıktı. Kavga esnasında bir şahıs tabancayla rastgele ateş açarak kaçtı.

Gergin anların yaşandığı olay yerinde polis ekipleri şahıslara müdahale ederken kavga eden bir şahsın motosikleti ise park halinde olduğu sırada bilinmeyen nedenlerle alev alarak yandı. Yanan motosiklet olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.