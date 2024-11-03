Adıyaman'da inanılmaz kaza: 5 yaralı var

Kaynak: İHA
Adıyaman'da inanılmaz kaza: 5 yaralı var

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Korkunç kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta Yolu Fuar Kavşağı'nda yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da inanılmaz kaza: 5 yaralı var

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