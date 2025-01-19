Adıyaman'da inşaatta feci ölüm! 3. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da inşaatta feci ölüm! 3. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen İbrahim Dündar (62), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalellere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı binanın 3. katında çalışan İbrahim Dündar (62), dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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