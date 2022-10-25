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Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen ev baskınlarında IŞİD üyeliği ile suçlanan 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 21:34
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Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde IŞİD üyesi olmakla suçlanan kişilerin evlerine baskın düzenledi.


Gözaltına alınan 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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