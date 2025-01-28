Adıyaman’da işyerine baskın! Kaçak fişek satışı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da işyerine baskın! Kaçak fişek satışı ortaya çıktı

Adıyaman’da polis, kayıt dışı silah ve malzeme satışı yapan bir işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada yivsiz af tüfeği, şarjör, 11 bin lira para ve kurusıkı fişeği buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde kayıt dışı fişek satışının yapıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında yapılan baskında iş yeri içerisinde 7 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 500 TL para, 380 adet kartuş, 26 adet tabanca şarjörü, 20 adet tüfek şarjörü, 16 adet av tüfeği tetik mekanizması ve 11 adet kurusıkı fişeği bulunarak muhafaza altına alındı.

Ruhsatı olmayan iş yerinden satış yapan M.Ç. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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