Adıyaman'da kamyonet takla attı!

Kaynak: İHA
Adıyaman'da kamyonet takla attı!

G.Ö., Adıyaman istikametinden Besni istikametine doğru giden kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü.

Adıyaman istikametinden Besni istikametine ilerleyen G.Ö. yönetimindeki 02 DB 412 plakalı kamyonet, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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Refüje çarpan kamyonet, çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrularak ters döndü. Kazada, sürücü G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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