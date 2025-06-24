Adıyaman'da kamyonet uçuruma yuvarlandı!

Edinilen bilgilere göre, kaza Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü Göv mezrasında meydana geldi. Ekrem D. idaresindeki 06 EPL 751 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ekrem D. ile kamyonette bulunan Turgut T. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.