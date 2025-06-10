Adıyaman’da kanlı kavga! 5'i kadın 7 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da kanlı kavga! 5'i kadın 7 yaralı

Adıyaman Sincik’te, Uğurlu köyünde iki grup arasında kavga çıktı. Sinirlerin gerildiği kavgada bıçaklar çekildi. 5’i kadın 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sincik ilçesi Uğurlu köyünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin kadın olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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