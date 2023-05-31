Adıyaman’da kaza: 1 yaralı

Adıyaman’da çapa motoru devrildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’da kaza: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Harmanlı beldesine bağlı Kalemkaş köyünde yaşayan M.Ş kendisine ait çapa motoru ile tarlasına giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavisinde sürücü M.Ş'nin boynunun kırıldığı belirlendi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Son Haberler
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi... Spor
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi Güncel
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı Dünya
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı Sağlık
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun Ekonomi
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Güncel
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek?