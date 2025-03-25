Adıyaman'da kaza: Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da kaza: Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.M.K., isimli yayaya çarptı. Meydan gelen kaza sonrası sürücü, motosikletiyle birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kaza: Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Son Haberler
Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez
Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez
Güney Kore'de orman yangınları faciası! Ölüler var
Güney Kore'de orman yangınları faciası! Ölüler var
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
Yozgat’ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak
Yozgat’ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!