Adıyaman'da kaza: Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.M.K., isimli yayaya çarptı. Meydan gelen kaza sonrası sürücü, motosikletiyle birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.