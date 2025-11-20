Adıyaman'da operatör Hasan Atlıhan (55), kullandığı kepçenin içerisinde ölü bulundu.

Hasan Atılhan

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Türmüz Tepe mevkisi Ahmethoca köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında kepçe içerisinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişinin, kepçe operatörü Hasan Atlıhan olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası cansız beden, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor