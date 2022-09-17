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Kız kaçırma meselesinde kan aktı: 2 yaralı

Adıyaman’da akraba olan iki aile arasındaki kız kaçırma meselesi yüzünden yaşanan olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 13:51
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Adıyaman'da kız kaçırma meselesinde kan aktı: 2 yaralı

Kız kaçırma meselesinde kan aktı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız otomobil ile 3 kişi, daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet bulunan akrabalarının evine girerek, tüfekle ateş açtı. İçeride bulunan C.Y. ve H.S. yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen kişiler ile saldırıya uğrayan kişilerin akraba oldukları ve daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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