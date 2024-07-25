Adıyaman’da konteyner yangını

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Konteyner Kent'te bir konteynerden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kapı ve camı kırarak girdikleri konteynerde elektrik kablolarının bağlantı noktalarından duman çıktığını tespit edip elektrik akımını keserek yangına müdahale etti. Erken müdahale sayesinde konteyner kullanılmaz hale gelmeden yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.