Adıyaman'da korkutan kaza! 4 yaralı var

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Sezai T. idaresindeki 01 AHC 008 plakalı otomobile Halil İbrahim K. idaresindeki 21 D 2124 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Leyla T., Muhammed Sezai T., Nehir T. ve Deniz T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.