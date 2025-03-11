Adıyaman’da kum yüklü kamyon dehşet saçtı! Park halindeki TIR'lara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 tıra çarptı ardından devrildi.
Kazada tırlardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.
Mazot yüklü tanker ile TIR'ın facia kazası
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.