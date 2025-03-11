Adıyaman’da kum yüklü kamyon dehşet saçtı! Park halindeki TIR'lara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Adıyaman’da kum yüklü kamyon dehşet saçtı! Park halindeki TIR'lara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kum yüklü bir kamyonun kontrolden çıkarak park halindeki iki tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 tıra çarptı ardından devrildi.

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Kazada tırlardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.

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Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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