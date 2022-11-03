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Lisesi kızlar saç saça baş başa kavga etti! Erkekler ‘Helal olsun’ diyerek alkışladı

Adıyaman’da, kız öğrenciler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı büyük bir heyecanla seyreden erkekler ise "helal olsun deyip, kızları alkışladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:32
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Adıyaman’da liseli kız öğrenciler saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Erkekler helal olsun diyerek alkışladı

Lisesi kızlar saç saça baş başa kavga etti! Erkekler ‘Helal olsun’ diyerek alkışladı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında iki kız öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir birinin saçlarını yolan kız öğrenciler, yerlerde yuvarlandı. Bir birine öldüresiye vuran kız öğrencilerin birbirine girdiği anlarda ise olay yerinde bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine olayı izledi.

Bir süre bir birine saldıran kız öğrencilerin kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen erkekler, zaman zaman ise "helal olsun" diyerek, kızları alkışladı.

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