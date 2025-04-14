Adıyaman'da milyonda bir görülen ikiz buzağı doğumu gerçekleşti

Kahta ilçesine bağlı Çıralık Köyü Çelebi Mezrası'nda yaşayan Vedat Çelebi, doğum sanıcısı başlayan ve zorlanan ineği için veteriner hekim çağırdı. Gelen Veteriner Hekim Mustafa Çevik, genel durumu değerlendirdikten sonra ivedilikle doğuma müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

Buzağılardan biri sağlıklı dünyaya gelirken diğeri ise mumyalı doğdu

Veteriner Hekim Çevik, doğumu gerçekleştirdikten sonra, "Böyle bir vaka ile daha önce karşılaşmamıştım. İkiz olup biri sağlıklı diğeri mumyalı doğan buzağılar dikkatimi çekti. Durumu meslek büyüklerimize ve hocalarımızla paylaşınca, bu olayın çok nadir görüldüğünü dile getirdiler. Biz bu vesile ile tecrübe etmiş olduk" dedi.