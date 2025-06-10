Adıyaman’da motosiklet devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da motosiklet devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sepetli motosikletin devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde Fahrettin G., idaresindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Fahrettin G., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Ahmet G., ve Neziha G., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Samsat Devlet Hastanesi'ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman’da motosiklet devrildi: 3 yaralı

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