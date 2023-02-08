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4 yaşındaki Müjgan bebek sağ olarak kurtarıldı

Adıyaman’da 4 yaşındaki Müjgan bebek enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:02
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Adıyaman’da Müjgan bebek kurtarıldı

4 yaşındaki Müjgan bebek sağ olarak kurtarıldı
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Adıyaman’da deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Gönüllü din görevlilerinden oluşan kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı enkazlardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekip, 4 yaşındaki Müjgan bebeği enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.

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