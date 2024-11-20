Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada

Adıyaman'da, çatı oluklarını temizlemeye çalışan bir kadın yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında 4 katlı binalarının çatı kısmına çıkan bir kadın, burada bulunan su oluğunu temizlemeye çalıştı. Her hangi bir güvenlik önlemi almadan çatıda gezinen ve su oluklarını temizlemeye çalışan kadını çevredeki vatandaşlarda seslenerek uyarmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren ve dakikalarca canını hiçe sayarak temizlik yapan kadın kendisine yapılan uyarılar sonrası bulunduğu çatıdan aşağıya indi.