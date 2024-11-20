Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada

Kaynak: İHA
Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada

Adıyaman'da, çatı oluklarını temizlemeye çalışan bir kadın yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman'da, çatı oluklarını temizlemeye çalışan bir kadın yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında 4 katlı binalarının çatı kısmına çıkan bir kadın, burada bulunan su oluğunu temizlemeye çalıştı. Her hangi bir güvenlik önlemi almadan çatıda gezinen ve su oluklarını temizlemeye çalışan kadını çevredeki vatandaşlarda seslenerek uyarmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren ve dakikalarca canını hiçe sayarak temizlik yapan kadın kendisine yapılan uyarılar sonrası bulunduğu çatıdan aşağıya indi.

Son Haberler
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var
DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu
DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi
Baygın çobanı dron buldu
Baygın çobanı dron buldu
Orta Karadeniz için "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı
Orta Karadeniz için "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı