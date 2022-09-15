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Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı

Adıyaman’da ormanlık alanda gündüz saatlerinde çıkan ve ekiplerin mücadelesiyle söndürülen orman yangını gece saatlerinde yeniden başladı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 00:56
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Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı

Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık Alanı'nda gündüz saatlerinde başlayan ve 1 hektarlık alana yayılan örtü yangınında ağaçlar zarar görmüş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülmüştü.

Yaşanılan yangından saatler sonra Karadağ Ormanlık Alanı'nın üst kısımlarında yeniden yangın başladı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayalık bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının örtü yangınından başladığı ve bazı ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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