Adıyaman'da otomobil alev aldı, sürücü yangını söndürdü

Adıyaman'ın merkezinde, Gölbaşı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil aniden alevler içinde kaldı. Olay, sürücünün motor kısmında çıkan yangını fark etmesiyle başladı. Yangın söndürme tüpünü hızla kullanarak alevlere müdahale eden sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına almayı başardı. Olayda, şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı; ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, olay yerindeki müdahale, çevredekilerin hızlı hareket etmesiyle başarılı şekilde gerçekleştirildi.