Adıyaman’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden Altınşehir istikametine seyreden Mürşide Ü. idaresindeki 80 DK 195 plakalı Hyundai marka otomobil, Üniversite Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

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Kazada sağ ön tekeri kopan araç, kendi etrafında daireler çizerek durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Mürşide Ü. ile otomobilde bulunan Beytullah Ü. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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