﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eray Y.'nin kullanmakta olduğu motosiklet ile Kazım T.,'nin kullanmakta olduğu otomobil, Gölbaşı Caddesi CHP İl Başkanlığı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Eray Y., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.