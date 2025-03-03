Adıyaman'da otomobil iş makinesine çarptı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 65 ES 058 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yapı çalışmalarında çalışan bir iş makinesine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından araç ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.