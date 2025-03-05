Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman / Gülhan Kocadayı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.K idaresindeki 38 VH 488 plakalı otomobil,Çelik Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Kazada, araçta bulunan 24 yaşındaki Baran kaya yaşamını yitirken, sürücü N.K ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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