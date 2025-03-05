Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1ölü, 3 yaralı

Adıyaman / Gülhan Kocadayı
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, N.K idaresindeki 38 VH 488 plakalı otomobil,Çelik Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 24 yaşındaki Baran kaya yaşamını yitirken, sürücü N.K ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.