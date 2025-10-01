Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eroğlu idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Eroğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayhan Akgün de kazada yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.