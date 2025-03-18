Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Adıyaman'da, bir sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Şoför ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Sinan Gezici idaresindeki 27 BTK 34 plakalı Tofaş otomobil, Adıyaman - Çelikhan Karayolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Sinan Gezer ile otomobilde bulunan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yaralılar bulundukları araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan yaralılardan sürücü Sinan Gezici Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Yusuf Murat ile Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastanede tedavi olmaları konusundaki yoğun ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden ayrılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

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